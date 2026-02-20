Begini Respons Prabowo soal Candaan Trump Tidak Ingin Berkelahi dengannya

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin besar dan tangguh.

Saat membuka acara pertemuan perdana tingkat kepala negara Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, Kamis pagi waktu setempat, Donald Trump sempat menyampaikan candaan bahwa dirinya tidak ingin “berhadapan” atau “berkelahi” dengan Prabowo Subianto.

"Inilah seorang pria yang saya amat sukai. Dia adalah orang yang sangat tangguh, saya tak ingin berkelahi dengannya,” kata Trump, merujuk kepada Prabowo, sebagaimana dipantau melalui siaran daring Gedung Putih di Jakarta, Kamis malam.

Pernyataan tersebut ia sampaikan sembari menyapa Presiden Prabowo yang lantas berdiri dan menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Trump itu.

Kepada wartawan, Prabowo Subianto merespons dengan santai pernyataan Donald J. Trump yang menyebut dirinya tidak ingin “berhadapan” dengan Prabowo Subianto.

“Trump bilang takut sama Bapak?” tanya wartawan.

Presiden Prabowo pun menjawab ringan, “Enggak, enggak ada itu,” ujarnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, dalam forum Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2), Trump secara terbuka memuji ketegasan dan kepemimpinan Presiden RI Prabowo.