Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Begini Respons Tasya Farasya Setelah Resmi Bercerai dari Ahmad Assegaf

Rabu, 12 November 2025 – 20:20 WIB
Begini Respons Tasya Farasya Setelah Resmi Bercerai dari Ahmad Assegaf - JPNN.COM
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya, di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya telah resmi bercerai dari Ahmad Assegaf.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengungkap respons kliennya soal putusan tersebut.

"Ya, kami kalau ngomong senang, kami belum ketemu juga, ya. Tetapi, kami komunikasi ya, ya zaman sekarang sudah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi, kalau ditanya, ya, senang atau apa, ya, kami enggak tahu lah," kata Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).

Baca Juga:

Menurutnya, terlepas dari itu, Tasya Farasya tentu bersyukur gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim sepenuhnya.

Adapun dalam gugatannya, Tasya Farasya mengajukan soal perceraian dan hak asuh anak.

Terkait hak asuh anak, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf sepakat untuk mengasuh buah hati secara bersama

Baca Juga:

"Cuma yang pasti, ya, ini adalah apa yang kami minta," beber Ragahdo.

"Apa yang diharapkannya dikabulkan, ya, faktanya begitu," timpal kuasa hukum Tasya Farasya lainnya, M. Fattah Riphat.

Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya telah resmi bercerai dari Ahmad Assegaf.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf  Ahmad Assegaf  Tasya Farasya cerai 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp