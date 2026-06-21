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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Ritual Khusus Kenny Austin Sebelum Tinggalkan Anak untuk Syuting

Minggu, 21 Juni 2026 – 20:04 WIB
Begini Ritual Khusus Kenny Austin Sebelum Tinggalkan Anak untuk Syuting - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kenny Austin mengungkapkan kebiasaan baru yang selalu dilakukan sebelum berangkat kerja.

Dia menyempatkan diri untuk bermain, mengajak berbicara, sekaligus berpamitan dengan buah hati sebelum pergi syuting.

"Sebelum berangkat pasti dicium-cium dulu sebentar, sebentar, sebelum berangkat pamit. Ya setidaknya sih itu sih minimalnya," ujar Kenny Austin di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

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Suami Amanda Manopo itu tak menampik rasa berat ketika harus meninggalkan rumah unruk bekerja.

Sebagai seorang ayah, dia juga ingin melihat pertumbuhan sang buah hati.

Akan tetapi kesibukannya sebagai seorang aktor membuat hal tersebut belum bisa sepenuhnya dilakukan.

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"Pasti berat banget sih. Saya juga pengin lihat anak tumbuh besar sebenarnya, tapi kan dengan adanya syuting ini saya menghabiskan hampir lebih dari setengah hari ya di lokasi," kata Kenny Austin.

Meski berat, tetapi dia menyadari bahwa tuntutan profesionalitas harus tetap dijalani.

Aktor Kenny Austin mengungkapkan kebiasaan baru yang selalu dilakukan sebelum berangkat kerja.

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TAGS   Kenny Austin  amanda manopo kenny austin  Amanda Manopo dan Kenny Austin  syuting 
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