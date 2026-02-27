Begini Seskab Teddy Menanggapi Tudingan PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi tudingan Fraksi PDI Perjuangan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari dana pendidikan di APBN.

Menurut Teddy, dana MBG sebesar Rp 223 triliun yang disebut dari anggaran pendidikan memang sudah sesuai peruntukan.

Teddy menegaskan peruntukan dana pendidikan untuk MBG bahkan sudah disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI diketuai oleh PDIP Said Abdullah.

“Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR,” ujar Teddy di Istana Negara, pada Jumat (27/2).

“Ketua Banggar-nya juga PDIP, gitu kira-kira,” imbuhnya.

Teddy menambahkan bahwa MBG sendiri adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” katanya.

Sebelumnya, Komisi X dari fraksi PDIP di DPR RI mengungkapkan bahwa undang-undang (UU) dan peraturan presiden (Perpres) menyatakan anggaran program MBG masuk dalam dana pendidikan di APBN.