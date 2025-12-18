Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Begini Situasi Persebaya Menjelang Menghadapi Borneo FC

Kamis, 18 Desember 2025 – 13:16 WIB
Begini Situasi Persebaya Menjelang Menghadapi Borneo FC - JPNN.COM
Suasana latihan Persebaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menjamu pimpinan klasemen Super League Borneo FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (20/12) malam.

Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengungkap situasi timnya sangat fokus menjamu Borneo FC.

Fokus utama diarahkan pada pemulihan pemain yang terus dipantau, yakni Koko Ari dan Risto Mitrevski.

Baca Juga:

"Mereka berdua berangsur-angsur membaik, tetapi kami tetap berhati-hati,” katanya.

Baca Juga:

Uston tidak ingin mengambil risiko untuk kedua pemain tersebut, meski membuka peluang memberi waktu tampil.

Koko dan Risto belum sepenuhnya aman untuk langsung mengisi starting eleven.

Ada pertandingan besar Persebaya Vs Borneo FC. Cek jadwal dan klasemen Super League di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya vs Borneo FC  Super League  klasemen Super League  Persebaya  Uston Nawawi 
BERITA PERSEBAYA VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp