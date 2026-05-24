JPNN.com - Ekonomi - Properti

Begini Strategi BTN Dalam Menyalurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat

Minggu, 24 Mei 2026 – 10:35 WIB
KPR BTN. Foto dok BTN

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) telah menyalurkan kredit pembiayaan rumah (KPR) sebanyak 6 juta unit untuk masyarakat kategori desil 3.

Sebagaimana informasi desil 3 merupakan klasifikasi kelompok masyarakat yang berada di urutan ke-21% hingga 30% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.

Dalam program bantuan pemerintah, Desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

"Kalau desil 3 KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program," ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam acara Jogja Financial Festifal di Jogja Expo Centar (JEC), Sabtu (23/5).

Nixon menuturkan BTN dalam mengalurkan kredit perumahan, ada dua strategi utama yaitu, melalui program KPR subsidi, dan lewat bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat dengan penghasilan paling rendah.

Program KPR subsidi memang dirancang untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar tepat sasaran kepada kelompok MBR.

Sementara bagi masyarakat di desil 1 dan 2 yang dinilai belum mampu mengakses kredit perbankan, pemerintah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Pemerintah buat program KPR subsisdi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR," jelasnya.

Selain lewat pembiayaan rumah, BTN juga mengandalkan digitalisasi untuk menjangkau masyarakat yang belum tersebtuh akses pembiayaan bank.

BTN  Bank Tabungan Negara  KPR BTN  kredit perumahan 
