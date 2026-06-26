Begini Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menargetkan kinerja keuangan dan operasional yang stabil demi menghadapi dinamika dan tantangan global tahun 2026.

Hal ini akan diupayakan melalui cost optimization, peningkatan efisiensi, optimalisasi operasi termasuk memperluas pangsa pasar layanan keagenan.

“PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional,” jelas Plt Direktur Utama Eko Cahyadi, pada acara Media Briefing di Jakarta, Kamis (25/6).

PTK, sebagai anak usaha Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina, memiliki empat lini bisnis, yakni penyedia kapal penunjang, jasa kepelabuhanan, shorebase atau pangkalan logistik di tepi pantai, serta layanan keagenan atau administrasi kebutuhan pelayaran.

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan logistik, Direktur Operasional Yudi Wibisono menjelaskan 2026 diharapkan menjadi peluang PTK untuk meningkatkan optimalisasi di setiap lini bisnisnya.

“Salah satu yang akan kami giatkan adalah layanan keagenan, karena PTK tidak hanya melayani kebutuhan administrasi pelayaran bagi bisnis captive atau kapal yang digunakan di Pertamina Group, namun lebih dari itu yakni kapal non Pertamina termasuk yang akan sandar di dalam dan luar negeri dengan regulasi otoritas setempat,” jelas Yudi.

Senada, Direktur Pemasaran PTK Albertus Anto Budi Santosa menambahkan, keandalan operasional menjadi prioritas utama PTK untuk memastikan setiap armada siap beroperasi dengan standar keselamatan yang tinggi serta memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, mitra kerja dan pemangku kepentingan.

Selain pertumbuhan bisnis, PTK juga terus memperkuat aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (health, safety, security and environment/HSSE) sehingga operational excellence semakin baik.