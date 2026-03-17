Begini Strategi Polres Muba dalam Mengurai Kemacetan Arus Mudik di Jalintim Km 148

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Lonjakan arus mudik mulai memadati Jalur Lintas Timur (Jalintim) Palembang-Jambi atau tepatnya di Km 148 Desa Simpang Tungkal, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kepolisian Resor (Polres) Muba menyiagakan personel dan menerapkan sejumlah strategi penguraian arus di titik-titik rawan untuk mengantisipasi kemacetan total.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengatur arus lalu lintas dan menertibkan kendaraan yang melawan arus.

Berdasarkan pantauan kepolisian, kemacetan terjadi di beberapa titik Jalintim Muba, antara lain mulai dari Km 148 hingga Km 160, serta Km 176 sampai Km 185.

"Memang terjadi peningkatan volume kendaraan di Jalintim Musi Banyuasin. Titik kemacetan ada di Km 148 sampai Km 160 dan Km 176 sampai Km 185," ungkap Ruri, Selasa (17/3).

Ruri menjelaskan lonjakan arus kendaraan mulai terasa sejak 14 hingga 16 Maret 2026.

Kepadatan itu dipicu meningkatnya arus mudik yang melintas di jalur utama penghubung Sumatera Selatan dan Jambi tersebut.

Menurut Ruri, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan di jalur tersebut.