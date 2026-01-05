Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Begini Suasana Sekolah Pertama di Aceh Tamiang, Seusai Banjir Bandang

Senin, 05 Januari 2026 – 19:42 WIB
Begini Suasana Sekolah Pertama di Aceh Tamiang, Seusai Banjir Bandang - JPNN.COM
Anak-anak melakukan kegiatan belajar di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. FOTO: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025.

Salah satunya terlihat di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada Senin (5/1), kembali melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai tetapi kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga:

"Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih," ujar Abdul Senin (5/1).

Karena itu, untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar.

"Selain itu, belum seluruh peserta didik dapat hadir karena sebagian masih mengungsi di luar daerah," katanya.

Baca Juga:

Pada hari pertama sekolah, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru.

Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama masa terdampak bencana, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial.

Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNPB  Banjir Bandang  Banjir Sumatera  Aceh Tamiang  Hari Pertama Masuk Sekolah 
BERITA BNPB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp