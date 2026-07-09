Begini Suasana Sidang Tuntutan Kasus Abdul Wahid di PN Pekanbaru
jpnn.com, PEKANBARU - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Abdul Wahid, Arief Setiawan, dan Dani Nursalam pada Kamis (9/7/2026).
Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Persidangan Abdul Wahid menyedot perhatian publik. Sejak pagi, ratusan pendukungnya memadati kawasan PN Pekanbaru untuk mengikuti jalannya sidang.
Sebagian besar simpatisan yang hadir merupakan kaum perempuan yang datang memberikan dukungan moral kepada para terdakwa, khususnya Abdul Wahid.
Di dalam ruang sidang, suasana sempat diwarnai lantunan selawat yang dikumandangkan para pendukung.
Sesekali terdengar pula seruan dukungan yang ditujukan kepada Abdul Wahid sebelum persidangan berlangsung.
“Iya ini ramai betul PN. Padat pendukung Pak Abdul Wahid,” kata salah satu pengunjung PN Pekanbaru Madi.
Tidak lama setelah sidang dimulai, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di lingkungan pengadilan.