Ekonomi - Bisnis

Begini Tugas dari Prabowo Untuk Wamenkeu Baru

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:09 WIB
Begini Tugas dari Prabowo Untuk Wamenkeu Baru
Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan penunjukan dirinya sebagai wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto tidak dilakukan secara mendadak.

"Jauh-jauh hari (telah diinformasikan, red.), bukan mendadak," kata Juda Agung dikutip Jumat (6/2).

Oleh karena itu, Juda pun mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagai deputi gubernur Bank Indonesia pada pertengahan Januari 2026.

Pengunduran diri Juda kemudian diikuti dengan tahapan pencalonan Thomas Djiwandono, yang semula menjabat wakil menteri keuangan, sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Alasan pengunduran diri (sebagai deputi gubernur BI, red.) jelas, karena saya ditugaskan sebagai wakil menteri keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, red.) dua otoritas yang berbeda," ujar Juda.

Juda Agung telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 13 Januari 2026.

Kemudian, Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 27 Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto kemudian melantik Juda Agung sebagai wakil menteri keuangan, untuk mengisi posisi wamenkeu yang kosong pascapenetapan Thomas Djiwandono.

Wamenkeu Juda Agung menyatakan penunjukan dirinya sebagai wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto tidak dilakukan secara mendadak.

