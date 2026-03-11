Beginilah Doa Quraish Shihab untuk Prabowo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memohon doa dan dukungan dari kelompok kiai, ulama, ustaz untuk dirinya dan pemerintahannya guna melindungi segenap bangsa dan menyelamatkan kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut Presiden, upaya-upaya seperti mewujudkan kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, dan memelihara perdamaian membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk dari para ulama.

"Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan, kita akan berhasil, kita akan unggul, kita akan mengatasi semua kesulitan," kata Prabowo.

"Kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka, kita akan hadapi mereka, dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan," lanjut Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam (10/3/2026).

Peringatan Nuzulul Qur'an tingkat nasional itu dihadiri para kiai, ulama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, pejabat negara, serta ada pula cendekiawan Muslim dan ulama Prof Muhammad Quraish Shihab selaku penceramah.

Di hadapan para ulama itu, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena dirinya merasa selalu menerima pencerahan-pencerahan dan tambahan semangat dari mereka.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih pada malam yang baik ini, saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan akan tugas-tugas saya. Saya berterima kasih kepada para ulama, para ustaz, para pemimpin masyarakat," tutur Prabowo.

Ulama dan cendekiawan Muslim Prof Quraish Shihab, yang pernah menjadi Duta Besar RI serta Menteri Agama, bertindak selaku penceramah pada acara peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara.