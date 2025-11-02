Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Beginilah Nasib Pelaku Curanmor di Genteng yang Gagal Kabur

Minggu, 02 November 2025 – 10:44 WIB
Beginilah Nasib Pelaku Curanmor di Genteng yang Gagal Kabur - JPNN.COM
Pelaku curanmor berinisial DEF (32), warga Bulak Setro Utara, ditangkap warga setelah aksinya dipergoki korban. Foto: Humas Polsek Genteng

jpnn.com - SURABAYA - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di kawasan Jalan Sono Kembang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, digagalkan pemilik kendaraan pada Jumat (31/10) sore.

Pelaku berinisial DEF (32), warga Bulak Setro Utara, ditangkap warga setelah aksinya dipergoki korban.

Kapolsek Genteng Kompol Grandika Indera Waspada menjelaskan peristiwa itu terjadi pukul 17.25 WIB.

Baca Juga:

Mulanya korban BHI (29) mendengar alarm sepeda motor Honda CRF miliknya berbunyi di halaman rumah.

Saat dicek, dia mendapati pelaku tengah merusak lubang kunci motor bernopol L 2268 BAT itu.

Korban langsung berteriak hingga menarik perhatian warga.

Baca Juga:

Pelaku sempat berusaha melarikan diri. Namun, gagal kabur.

Sebagian warga yang geram melontarkan bogem mentah kepada pelaku.

Detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Sono Kembang digagalkan warga, pelaku gagal kabur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  Surabaya  pencurian  Residivis 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp