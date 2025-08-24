Beginilah Persiapan PSIM Yogyakarta Menyambut Persib Bandung

Close Banner Apps JPNN.com
Minggu, 24 Agustus 2025 – 13:08 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memegang mik. Foto: pji

jpnn.com - BANTUL - Juara Liga 2 vs jawara Liga 1, PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung hadir pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Agung, Bantul, Minggu (24/8).

Juru Taktik PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengaku telah mempersiapkan timnya sama seperti menyambut pertandingan lainnya.

"Mengevaluasi hasil pertandingan sebelumnya, membuat perbaikan untuk laga berikutnya. Fokus," tutur Gastel.

Dia mengaku sudah mempelajari Persib, sama seperti saat menganalisis calon lawan PSIM lainnya.

"Kami fokus pada kekuatan kami, mempelajari lawan, dan membawa permainan kami ke dalam laga. Itu (vs Persib) akan menjadi tantangan besar, kami siap," katanya. (ig/jpnn)

PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul mulai 15.30 WIB.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

