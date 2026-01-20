Beijing Minta AS Berhenti Menjadikan China Alasan Mengakuisisi Greenland

jpnn.com - BEIJING - Kementerian Luar Negeri China mengingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump supaya berhenti menjadikan Tiongkok sebagai alasan AS mengakuisisi Greenland.

"Kami mendesak AS untuk berhenti menggunakan apa yang disebut 'ancaman China' sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (19/1).

"China telah menyatakan posisinya pada beberapa kesempatan mengenai Greenland. Hukum internasional yang didasari oleh tujuan dan prinsip Piagam PBB adalah fondasi tatanan internasional saat ini dan harus ditegakkan," tambah Guo Jiakun.

Baca Juga: Kanada Siap Kirim Pasukan untuk Hadapi Amerika di Greenland

Presiden AS Donald Trump berulang kali mengatakan Denmark tidak bisa diandalkan untuk melindungi Greenland dari potensi ancaman Rusia atau China. Trump mengatakan AS membutuhkan Greenland demi keamanan nasionalnya agar Rusia dan China tidak masuk.

Trump menyebut Denmark hanya menempatkan satu kereta luncur anjing yang merujuk pada Sirius Dog Sled Patrol, unit militer khusus Denmark yang menjaga Greenland, sehingga hal itu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah.

Pada Sabtu (17/1), Trump pun mengumumkan Washington akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, mulai 1 Februari.

Trump juga menetapkan bahwa kenaikan tarif menjadi 25 persen akan diberlakukan pada Juni, sebagai respons atas penolakan negara-negara tersebut terhadap kendali AS atas Greenland.

Menyusul pengumuman tersebut, delapan negara Eropa itu mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu yang mengecam ancaman AS dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keamanan kawasan Arktik.