Beijing Yakin Indonesia Akan Lindungi Kepentingan Perusahaan China

jpnn.com, BEIJING - Kementerian Luar Negeri China meyakini pemerintah Indonesia dapat melindungi hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan China, khususnya setelah delegasi korporasi negara itu bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kami percaya bahwa Indonesia akan terus melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha mereka di sana," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Pada 23 Juli 2026, sebanyak 28 pengusaha dari China bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengatakan Indonesia tetap terbuka untuk bekerja sama dengan mitra global, termasuk China, di bidang perdagangan, investasi, jasa, dan pendidikan.

Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa hari setelah potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2026, beredar di media sosial China dan memunculkan berbagai komentar yang mempertanyakan apakah pernyataan Presiden ditujukan kepada China.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menggambarkan pentingnya menjaga kepentingan nasional melalui ilustrasi mengenai tamu yang datang untuk berdagang.

"Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang enggak tahu diri. Sudah enggak diundang, datang ke sini katanya mau dagang, lama-lama ngerampok," ujar Prabowo tanpa menyebut negara tertentu.

"Mengenai pernyataan yang menuduh beberapa investor asing telah mengeksploitasi atau merampas sumber daya alam Indonesia, kami telah menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada China," ujar Lin Jian.