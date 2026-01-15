Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Bejat! Maddani Tega Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali

Kamis, 15 Januari 2026 – 16:32 WIB
Maddani (51) saat diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Maddani (51) Warga Jalan KH Azhari l, Lorong Sehat, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang nyaris babak belur dihajar warga setelah ketahuan menyetubuhi anak tirinya.

Beruntung petugas Bhabinkamtibmas Polsek SU II, SPKT serta Satreskrim Polrestabes Palembang cepat mendatangi TKP (tempat kejadian perkara).

Diketahui aksi bejat tersebut terjadi di kediamannya di Seberang Ulu II Palembang, Selasa (13/1) malam.

Seperti laporan keluarga korban yakni JK, yang melapor ke SPKT Polrestabes Palembang, aksi bejat Maddani dilakukan kepada anak tirinya berinisial AP (14) sudah terjadi pada Jumat (10/10) sekitar pukul 12.00 WIB.

Aksi tersebut terkuak setelah JK mengetahui cerita dari korban, dan saat itu korban sudah disetubuhi oleh bapak tiri korban.

"Kejadian ini sudah sering terjadi pak. Korban ini awalnya tidak mau cerita, karena takut kepada pelaku. Apalagi sampai diketahui ibunya takut dimarah," ucap JK kepada petugas.

JK berharap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal.

"Kami serahkan kepada pihak kepolisian," kata JK singkat.

Seorang pria bernama Maddani (51) tega menyetubuhi anak tirinya hingga berulang kali.

