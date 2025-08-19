Bejo Jahe Merah Dukung 1.000 Titik Lomba 17-an HUT Ke-80 RI

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bejo Jahe Merah turut meramaikan perayaan HUT ke-80 RI bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Perayaan Hari Kemerdekaan RI ini pun telah mendapatkan respons meriah di media sosial

Group Brand Manager Natural Wellness Category PT Bintang Toedjoe Rindu Melati Siregar menyatakan perusahaan ingin berkontribusi menyemarakkan momen perayaan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Legenda Persib Bandung Kenang Sosok Bejo Sugiantoro

"Dalam semangat yang sama, Bejo Jahe Merah—obat herbal asli Indonesia dengan kemasan merah putih—turut merayakan kemerdekaan ke-80 melalui kampanye 'PamerIndonesia'," tuturnya.

Rangkaian perayaan diawali dengan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di Istana Kepresidenan, yang diikuti serentak di seluruh penjuru negeri.

Dalam momen ini, Bejo Jahe Merah juga mengibarkan bendera bersama Urrofi, traveler content creator, yang tengah menjelajah Overland Borneo sejak Juli hingga Agustus untuk mengungkap keindahan tersembunyi Indonesia. Selain eksplorasi wisata oleh Urrofi, Jeremy Owen, Juwita Situmorang, Bang Ijal, dan We The Sibs, Bejo Jahe Merah mengajak masyarakat ikut merayakan kemerdekaan lewat lomba khas 17 Agustus di 1.000 titik.

Baca Juga: Bejo Jahe Merah Jadi Solusi Herbal untuk Perjalanan Menjelajah Indonesia

Rindu menyebut mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, hingga panjat pinang, semua menjadi ekspresi kegembiraan atas hidup merdeka yang menyatukan anak-anak hingga orang dewasa.

“Bejo Jahe Merah sebagai obat herbal asli Indonesia selalu mendampingi masyarakat, baik di kala kurang enak badan, maupun saat gembira mengikuti lomba khas 17 Agustus," kata dia.