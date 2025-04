Bek Dewa United Pengin Menang di 5 Laga Sisa

jpnn.com - TANGERANG - Pilar lini belakang Dewa United Angelo Meneses bergairah menyambut lima laga sisa timnya di BRI Liga 1 musim ini.

Bek asal Portugal itu pun mengaku sangat senang dengan performa apik Dewa United sejauh ini.

"Sejauh ini kami telah menjalani kompetisi dengan sangat baik. Tim ini bermain dengan atraktif dan mencetak banyak gol. Itu juga yang membuat orang-orang menyukai cara tim ini bermain," kata Meneses.

Dia juga juga mengungkapkan keinginannya bersama rekan-rekan satu timnya di sisa lima laga musim ini.

5 Laga Sisa Dewa United

Dewa United Vs Malut United

Barito Putera Vs Dewa United

Dewa United Vs Persita

Persis Solo Vs Dewa United

Dewa United Vs PSBS Biak

"Target kami saat ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan dan berjuang untuk mendapat tiga poin," ujar Meneses.

"Sekarang kami berada di posisi kedua dan akan terus berjuang sampai akhir musim. Tim akan mencoba memenangi pertandingan sisa dan pada akhirnya mempertahankan posisi terbaik di klasemen," imbuhnya.

Pada pekan ke-30, Dewa United akan menjamu tim yang sedang naik daun, Malut United, Jumat (25/4).