Bek Persib Bandung Federico Barba Pulang ke Italia, Ada Apa?

Sabtu, 15 November 2025 – 12:15 WIB
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: Persib/ernando Hero,

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba memutuskan pulang ke kampung halamannya, Italia.

Pemain berusia 31 tahun itu harus menjalani masa pemulihan setelah mengalami gangguan kesehatan serius seusai laga kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada 1 November 2025.

Kondisinya yang sempat menurun drastis membuat Barba harus dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit.

Kepergian Barba membuatnya absen ketika Persib meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two, Kamis (6/11/2025).

Alasan Barba Pulang ke Italia

Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan Bobotoh -suporter Persib- mengingat peran Barba yang sangat vital di lini pertahanan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa kepulangan Barba bukan keputusan mendadak, melainkan hasil diskusi langsung antara pemain, tim medis, dan pelatih Bojan Hodak.

Keberadaan keluarga di Italia dinilai dapat membantu proses pemulihan mental maupun fisik mantan pemain Real Valladolid itu.

"Benar, Barba pulang sementara untuk melanjutkan proses recovery."

Bek Persib Bandung Federico Barba memutuskan pulang ke kampung halamannya, Italia.

