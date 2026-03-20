JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bek Persib Bandung Frans Putros Dapat Panggilan Penting, Rencana Liburan Langsung Bubar

Jumat, 20 Maret 2026 – 04:34 WIB
Frans Putros (depan) saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros mendapat panggilan penting yang mengharuskannya melupakan rencana liburan.

Putros akan bergabung dengan Timnas Irak menjelang laga krusial playoff antarbenua Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 32 tahun itu dipastikan bergabung dalam pemusatan latihan skuad Irak yang akan digelar di Monterrey, Meksiko, mulai 23 Maret hingga 2 April 2026.

Agenda tersebut membuat Putros harus mengubur rencana pribadinya saat jeda kompetisi. 

Dia sejatinya telah menyiapkan waktu liburan untuk menjelajahi sejumlah tempat, baik di Indonesia maupun ke luar negeri.

"Saya harus bergabung dengan tim nasional, jadi tidak ada waktu untuk liburan."

"Kalau tidak dipanggil, mungkin saya akan bepergian ke negara lain atau tetap di Indonesia tanpa agenda khusus," ucapnya.

Meski demikian, Putros menegaskan komitmennya untuk mengutamakan negara.

