Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bek Persib Frans Putros Jalani Misi Internasional Bersama Timnas Irak di King’s Cup

Jumat, 22 Agustus 2025 – 05:36 WIB
Bek Persib Frans Putros Jalani Misi Internasional Bersama Timnas Irak di King’s Cup - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pemain Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak.

Pemanggilan Putros disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Irak (IFA) melalui surat resmi yang ditujukan kepada manajemen Persib.

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal IFA, Mohammed Farhan Obaid.

Baca Juga:

"Kami ingin memberitahukan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Dhia Putros untuk bergabung dengan pemusatan bersama tim nasional," tulis surat IFA.

Ikut King's Cup di Thailand

Putros akan bergabung dengan Skuad Singa Mesopotamia untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus tampil di ajang King's Cup 2025 di Thailand.

Bek berusia 30 tahun itu dijadwalkan mulai bergabung pada 31 Agustus hingga 9 September 2025.

Baca Juga:

Selama periode itu, dia akan mengikuti pemusatan latihan sekaligus berpartisipasi di King's Cup 2025.

Selain TC, Putros akan mengikuti turnamen King's Cup 2025 yang digelar di Kanchanaburi, Thailand.

Pemain Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Frans Putros  Persib  Timnas Irak  Persib Bandung  Irak 
BERITA FRANS PUTROS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp