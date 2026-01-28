Close Banner Apps JPNN.com
Bek Persib Layvin Kurzawa Sudah Latihan, tetapi Tak Bisa Begitu

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:22 WIB
Bek Persib Bandung Layvin Kurzawa. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Bek Persib Bandung Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama tim pada sesi latihan pagi di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (28/1).

Kurzawa diumumkan sebagai pemain Persib seusai pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1).

Pada sesi latihan Rabu pagi, Kurzawa hanya menjalani latihan ringan.

Pemain asal Prancis ini berlatih bersama pada saat pemanasan. Setelah itu, ia menjalani latihan untuk memulihkan kebugaran secara mandiri.

Karena belum mencapai tingkat kebugaran yang diharapkan tim.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tidak memiliki rencana untuk membawa Kurzawa ke Solo untuk pertandingan pekan ke-19 Super League 2025/26 melawan Persis, Sabtu (31/1).

"(Kurzawa) Tidak dibawa karena harus berlatih dan tidak bisa hanya dia datang lalu bermain. Mereka bisa cedera jika begitu," kata Hodak.

Untuk pemain anyar lainnya, Dion Markx, Hodak menginformasikan baru akan tiba di Indonesia pada pekan ini.

Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Manahan pada pekan ke-19 Super League. Cek jadwal di sini.

