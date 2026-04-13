Bek Tangguh asal Bali, Putu Ekayana Mulai Mencuri Perhatian

Selasa, 14 April 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Putu Ekayana bersama Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship U-17 2026 mencuri perhatian.

Pemain kelahiran 11 Januari 2009 itu mencetak brace saat Timnas Indonesia menang dengan skor 4-0 atas Timor Leste di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4).

Pujian datang dari publik yang takjub dengan pemain belakang asal Bali tersebut.

Sejauh ini, Pulau Dewata memang dikenal sebagai penghasil bek tangguh untuk Timnas Indonesia.

Sebelum Putu Ekayana, ada Komang Teguh yang mampu membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023.

Setelah itu muncul Kadek Arel yang selalu menjadi pilihan pelatih mulai dari Indra Sjafri hingga Gerald Vanenburg di level U-23.

Terakhir nama yang muncul yakni Putu Panji yang tampil apik bersama Timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U-17 2025 bersama tim asuhan Nova Arianto.

Pemain lini belakang yang dihasilkan dari Bali layak terus dinantikan.