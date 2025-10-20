Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bekuk Getafe, Real Madrid Ambil Alih Pimpinan Klasemen Liga Spanyol

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:17 WIB
Bekuk Getafe, Real Madrid Ambil Alih Pimpinan Klasemen Liga Spanyol - JPNN.COM
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid membekuk Getafe dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Coliseum, Madrid, Senin dini hari WIB. Kemenangan Real Madrid hadir berkat gol semata wayang  Kylian Mbappe pada babak kedua, demikian catatan La Liga.

Hasil ini membuat Los Blancos kembali memuncaki klasemen Liga Spanyol.

Kemenangan ini membuat Madrid kembali berada di peringkat pertama klasemen dengan 24 poin dari sembilan pertandingan, unggul dua poin dari Barcelona di posisi kedua.

Baca Juga:

Di sisi lain, kekalahan membuat Getafe turun ke peringkat ke-12 dengan 11 poin hasil dari sembilan laga, lima poin di atas zona degradasi.

Madrid unggul jauh dibanding Getafe dengan 76 persen penguasaan bola dan melepaskan total 23  peluang yang 10 di antaranya tepat sasaran.

Getafe berusaha mencari gol cepat pada dan beberapa upaya mereka lakukan ketika laga dimulai, namun tak ada yang membahayakan gawang Madrid.

Baca Juga:

Madrid terlebih dahulu menciptakan peluang melalui tendangan Kylian Mbappe, tetapi diselamatkan oleh kiper Getafe David Soria.

Getafe memiliki peluang mencetak gol setelah Alex Sancris melepaskan tendangan voli di ujung kotak penalti Madrid yang melebar tipis ke sisi kanan gawang.

Real Madrid bekuk Getafe 1-0 dan mengambil alih pimpinan klasemen sementara Liga Spanyol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasil Liga Spanyol  Real Madrid  Liga Spanyol  Getafe  Mbappe 
BERITA HASIL LIGA SPANYOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp