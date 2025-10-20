Bekuk Getafe, Real Madrid Ambil Alih Pimpinan Klasemen Liga Spanyol

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:17 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid membekuk Getafe dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Coliseum, Madrid, Senin dini hari WIB. Kemenangan Real Madrid hadir berkat gol semata wayang Kylian Mbappe pada babak kedua, demikian catatan La Liga.

Hasil ini membuat Los Blancos kembali memuncaki klasemen Liga Spanyol.

Kemenangan ini membuat Madrid kembali berada di peringkat pertama klasemen dengan 24 poin dari sembilan pertandingan, unggul dua poin dari Barcelona di posisi kedua.

Di sisi lain, kekalahan membuat Getafe turun ke peringkat ke-12 dengan 11 poin hasil dari sembilan laga, lima poin di atas zona degradasi.

Madrid unggul jauh dibanding Getafe dengan 76 persen penguasaan bola dan melepaskan total 23 peluang yang 10 di antaranya tepat sasaran.

Getafe berusaha mencari gol cepat pada dan beberapa upaya mereka lakukan ketika laga dimulai, namun tak ada yang membahayakan gawang Madrid.

Madrid terlebih dahulu menciptakan peluang melalui tendangan Kylian Mbappe, tetapi diselamatkan oleh kiper Getafe David Soria.

Getafe memiliki peluang mencetak gol setelah Alex Sancris melepaskan tendangan voli di ujung kotak penalti Madrid yang melebar tipis ke sisi kanan gawang.