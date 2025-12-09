Bekuk Torino, AC Milan Kembali ke Puncak Klasemen Liga Italia

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan menaklukkan Torino dengan skor 3-2 pada pekan ke-14 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin, Senin waktu setempat.

Kemenangan ini membuat AC Milan kembali ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia dengan 31 poin dari 14 pertandingan, unggul selisih gol atas Napoli di posisi kedua.

Pada laga ini, kemenangan AC Milan hadir berkat gol yang dicetak oleh Adrien Rabiot dan Christian Pulisic (2), sedangkan Torino sempat unggul terlebih dahulu melalui Nikola Vlasic serta Duvan Zapata, demikian catatan Serie A.

Sebaliknya, kekalahan membuat Torino turun ke posisi 16 klasemen sementara Liga Italia dengan 14 poin dari 14 pertandingan, hanya unggul empat poin dari zona degradasi.

Torino memiliki peluang emas untuk unggul terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti dari wasit sebab bek AC Milan Fikayo Tomori melakukan handsball di kotak terlarang.

Nikola Vlasic yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tembakannya berhasil menaklukkan kiper Milan Mike Maignan sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-10.

Torino berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-17 setelah umpan dari Vlasic dapat dikonversikan menjadi gol melalui tendangan Duvan Zapata yang membobol gawang dari Milan.

Meski tertinggal dua gol, Milan dapat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 lewat gol Adrien Rabiot pada menit ke-24.