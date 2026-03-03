Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Bela Amerika, Kerajaan Arab Saudi Mengutuk Serangan Pengecut Republik Islam Iran

Selasa, 03 Maret 2026 – 20:17 WIB
Bela Amerika, Kerajaan Arab Saudi Mengutuk Serangan Pengecut Republik Islam Iran - JPNN.COM
Pernyataan Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras serangan drone Republik Islam Iran terhadap kantor Kedubes Amerika Serikat di Riyadh. Foto: Kementerian Luar Negeri Arab Saudi

jpnn.com, RIYADH - Serangan drone militer Republik Islam Iran ke kantor Kedutaan Amerika Serikat di Riyadh telah memicu kemarahan pemerintah Arab Saudi.

Melalui keteranan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Selasa (3/2), kerajaan Islam itu mengutuk serangan yang terjadi di tengah terus memanasnya konflik terbuka Iran dengan Israel.

"Kerajaan Arab Saudi mengecam dan mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan terang-terangan Iran yang menargetkan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh," tulis pemerintah Saudi.

Baca Juga:

Pemerintah Saudi mengingatkan bahwa pihaknya telah menyatakan tidak pernah mengizinkan wilayah udara atau wilayahnya digunakan untuk menargetkan Iran.

Namun, Iran seolah mengabaikan pernyataan tersebut dan justru berulang kali melancarkan serangan ke wilayah Saudi. 

"Kerajaan menegaskan bahwa serangan pengecut dan tidak beralasan ini secara terang-terangan melanggar semua norma dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang memberikan kekebalan kepada gedung dan personel diplomatik, bahkan dalam situasi konflik bersenjata," lanjut keterangan tersebut.

Baca Juga:

"Kerajaan menegaskan kembali hak penuhnya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan, integritas wilayah, warga negara, penduduk, serta kepentingan vitalnya, termasuk opsi untuk merespons agresi tersebut," tutup pemerintah Saudi.

Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Riyadh dilaporkan terkena serangan drone.

Serangan drone militer Republik Islam Iran ke kantor Kedutaan Amerika Serikat di Riyadh telah memicu kemarahan pemerintah Arab Saudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  Arab Saudi  Iran  Kedubes AS  Drone  Amerika Serikat  Serangan drone  Republik Islam Iran  Riyadh 
BERITA PERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp