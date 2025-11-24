Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Bela Jokowi Mati-matian, Ahmad Ali Disebut Ingin Selamat dari Proses Hukum di KPK

Senin, 24 November 2025 – 19:58 WIB
Bela Jokowi Mati-matian, Ahmad Ali Disebut Ingin Selamat dari Proses Hukum di KPK - JPNN.COM
Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai langkah Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang membala mati-matian Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) agar selamat dari kasus hukum.

Menurutnya, Ahmad Ali ingin seperti menantu Jokowi, Bobby Nasution yang selamat dari kasus hukum.

Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Ahmad Ali yang membela Jokowi dengan menyinggung aktivitas nenek masih menjadi ketum partai.

"Ahmad Ali tampak galak membela Jokowi agar selamat kasus hukumnya di KPK, karena sudah disita duit Rp 3,4 Miliar. Seperti halnya Bobby, menantu Jokowi yang tidak pernah diperiksa KPK," kata Guntur Romli kepada awak media, Senin (24/11).

Pria yang aktif di media sosial itu menilai pernyataan Ahmad Ali soal nenek-nenek memuat unsur penghinaan dan kebencian.

"Ahmad Ali sedang melancarkan politik penghinaan dan kebencian dengan menghina seorang perempuan dengan sebutan nenek-nenek," kata Guntur Romli.

Dia mengatakan sosok perempuan yang menjadi ketum partai sebenarnya masih kuat secara fisik dan punya ingatan baik.

Guntur Romli melanjutkan sosok perempuan itu berbeda dengan Jokowi yang tak kuat terhadap ingatan dan janji.

Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli memprediksi langkah Ahmad Ali yang membala Jokowi dilandaskan kepentingan hukum.

