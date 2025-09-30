Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bela Negara dari Sawah, Turrima-Biotech Gaungkan 'Feeding the World, Saving the Earth'

Selasa, 30 September 2025 – 07:38 WIB
Bela Negara dari Sawah, Turrima-Biotech Gaungkan 'Feeding the World, Saving the Earth' - JPNN.COM
Dari Sawah, Turrima-Biotech Gaungkan 'Feeding the World, Saving the Earth'. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Konsep bela negara tidak lagi hanya identik dengan medan perang. Semangat itu kini juga diwujudkan melalui upaya menjaga ketahanan pangan dan kelestarian bumi.

Hal tersebut disuarakan PT Turrima Agro Biotech lewat kampanye “Feeding the World, Saving the Earth” yang diluncurkan di Gerbang Bukit Pelangi, Sentul, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Dalam acara tersebut, Turrima menggandeng komunitas MMC (Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club) dan mendapat dukungan simbolis dari jajaran TNI dan Polri.

Baca Juga:

Kehadiran Staf Khusus KSAD Brigjen Khairul Anwar Mandiling, Brigjen Iwan Bambang Setiawan, serta sejumlah perwira TNI dan Polri menandai adanya sinergi sipil–militer dalam menjaga bangsa.

“Ekonomi kuat, negara kuat. Bela negara hari ini adalah menjaga tanah, pangan, dan masa depan,” ujar Brigjen Khairul dalam sambutannya.

Momen simbolis terjadi ketika panitia membagikan ikat kepala bertuliskan “Bela Negara” yang langsung dikenakan ratusan peserta secara serentak.

Baca Juga:

Pendiri PT Turrima Agri Mas (Turrima-Agrotech), Mulyono, menegaskan bahwa patriotisme hari ini ada di ladang dan sawah.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik tidak hanya membantu petani meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Turrima Agro Biotech gaungkan kampanye bela negara lewat pangan organik dan kelestarian bumi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sawah  Turrima-Biotech  pangan organik  kelestarian bumi 
BERITA SAWAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp