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JPNN.com - Politik

Bela Prabowo soal Londo Ireng, Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Berhak Mengkritik Rakyat

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:20 WIB
Bela Prabowo soal Londo Ireng, Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Berhak Mengkritik Rakyat - JPNN.COM
Hasan Nasbi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespons kritikan yang disampaikan berbagai pihak saat Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada wartawan, pengamat, dan LSM yang seperti Londo Ireng.

Padahal menurut Hasan, kritik antara masyarakat dan pemerintah seharusnya bisa berlangsung dua arah. Artinya, pemerintah juga disebut boleh melempar kritikan kepada masyarakat.

“Di dunia kritik, di dunia berpendapat seharusnya kebebasan itu berlaku dua arah, anda boleh ngata-ngatain pemerintah, tapi pemerintah juga boleh mengkritik, pemerintah juga boleh dong meluruskan,” ucap Hasan dalam kanal YouTube pribadinya.

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Dia menuturkan bahwa masyarakat seharusnya tidak boleh marah ketika juga mendapatkan kritik dari pemerintah termasuk adanya kata Londo Ireng.

“Ini yang juga saya bilang kita secara mentalitas, yang pertama tadi suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya di jalan yang harusnya dua arah kita,” kata dia.

Eks Kepala President Communication Office itu bilang bahwa kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terutama kelompok kritis terhadap Prabowo mulai dari yang sopan hingga tidak sopan.

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Namun, ketika dibalas dengan bahasa Londo Ireng, banyak pihak yang marah dan meradang.

“Kalau Pak Prabowo bilang Londo Ireng langsung meradang-radang marah-marah seolah-olah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain,” tuturnya.

Hasan Nasbi mengatakan pemerintah juga boleh melempar kritikan kepada masyarakat. Hal itu untuk membela Presiden Prabowo yang menyebutkan masih ada Londo Ireng

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TAGS   Londo Ireng  Prabowo  Hasan Nasbi  Kritik  Prabowo Subianto 
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