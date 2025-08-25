Bela Reza Gladys, Fitri Salhuteru Ungkap Fakta Rekaman Suap Hakim yang Viral

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Fitri Salhuteru secara terbuka membela Dokter Reza Gladys yang dituding melakukan praktik suap terhadap hakim dalam menghadapi masalah hukum melawan Nikita Mirzani.

Isu mengenai dugaan suap hakim itu mencuat di tengah kasus hukum yang melibatkan Dokter Reza Gladys. Sebab, nama Fitri Salhuteru turut disebut-sebut.

Fitri dengan keras membantah tuduhan yang mengaitkan Reza Gladys dengan praktik suap terhadap hakim.

Dia mengungkapkan dirinya telah mendengarkan rekaman yang diduga menjadi dasar tuduhan tersebut secara lengkap dan menegaskan isinya telah dipelintir dari konteks aslinya.

Fitri Salhuteru menjelaskan dirinya mendapatkan keterangan langsung dari orang yang disebut terekam dalam audio tersebut, yakni Attaubah Mufid, suami Reza Gladys.

Dari penjelasan Mufid, Fitri menyimpulkan rekaman itu tidak menggambarkan situasi seperti yang dituduhkan.

"Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu," kata Fitri di Jakarta, baru-baru ini.

Fitri juga menambahkan suara dalam rekaman tersebut bukanlah suara Mufid, melainkan orang lain yang diduga memiliki motif tertentu untuk membela atau menciptakan narasi palsu.