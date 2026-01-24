Belah Tiga

Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:17 WIB

Akhirnya ada pejabat Amerika yang blak-blakan: "globalisasi telah merugikan Amerika". Yang mengatakan itu Howard Lutnick. Ia menteri perdagangan. Ia pengikut garis keras: anti globalisasi.

Lutnick mengatakan itu di forum sangat penting dunia: Davos. Yang kemarin berlangsung di Davos, Swiss.

Ya sudah.

Berarti jelas.

Amerika tidak setuju dengan globalisasi. Bukan saja tidak setuju. Sudah melakukan langkah tarik diri dari globalisasi.

Maka berakhirlah sudah globalisasi.