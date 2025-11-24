Belajar Lanskap dari ASG, Mahasiswa IPB Diajak Ikut 'Jelajah Karir' di PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Suasana pagi di Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Selasa lalu (11/11) terasa berbeda dengan kehadiran rombongan mahasiswa. Pada hari itu ada ratusan mahasiswa Prodi Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bogor (IPB) University yang mengunjungi Agung Sedayu Group (ASG).

Para mahasiswa itu merupakan peserta kegiatan Jelajah Karir, sebuah program yang memberi kesempatan mereka mengenal langsung dunia kerja lanskap di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Kegiatan itu dibuka dengan gelar wicara atau talk show interaktif di mezanin ASG Tower.

Dalam gelar wicara itu, para mahasiswa semester lima tersebut diajak memahami berbagai proyek lanskap di PIK2, jenis tanaman yang digunakan, hingga cara pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan yang berkembang pesat ini. Suasananya lebih mirip diskusi yang berlangsung santai, penuh tanya jawab, dan dekat dengan pengalaman lapangan.

ASG memang sudah sejak lama menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk IPB University. Menurut Landscape Management Director ASG Ade Yusuf Yuliansyah, program kerja sama dengan kampus itu juga mencakup magang atau internship.

“Kami sudah sering berkolaborasi, mulai dari pengetahuan tanah sampai tanaman. Program internship juga berjalan dan jumlah pesertanya sudah lebih dari 20 orang sejauh ini,” ujarnya.

Menurut Ade, ASG melalui program internship itu memperkenalkan mahasiswa pada teknologi lanskap modern, salah satunya i-Tree. Perusahaan pengembang properti terkemuka tersebut menggunakan perangkat lunak asal Amerika itu untuk menghitung karbon dan oksigen yang dihasilkan dari ruang hijau.