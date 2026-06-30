Belajar Sambil Bermain, Junior Miners Fun Fest 2026 Kenalkan Dunia Pertambangan ke Anak

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Junior Miners Fun Fest (JMFF) 2026 yang diinisiasi oleh MIND ID, kembali hadir di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, pada 2-5 Juli 2026.

Pameran edukatif pertama untuk anak-anak itu digelar untuk mengenal dunia pertambangan melalui berbagai aktivitas interaktif dan menyenangkan.

Acara itu bebas biaya dan terbuka untuk umum.

Mengusung konsep bermain sambil belajar, Junior Miners Fun Fest menghadirkan pengalaman unik bagi anak untuk mengenal industri pertambangan dan bagaimana sektor ini berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sukses menarik lebih dari 2.000 anak beserta orang tua pada 2025 di Mall Gandaria City, Jakarta.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengungkapkan MIND ID bersama seluruh anggota Grup mulai dari Antam, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, Timah, hingga Vale Indonesia terus berkomitmen menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak sebagai generasi masa depan.

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"Junior Miners Fun Fest merupakan bentuk kontribusi nyata MIND ID dalam menghadirkan edukasi yang menarik dan mudah dipahami bagi generasi muda, khususnya dalam mengenal sektor pertambangan sejak dini," ujarnya.

Pria menjelaskan seluruh pengalaman yang dihadirkan dirancang untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus anak, sekaligus membangun pemahaman lebih komprehensif tentang sektor pertambangan melalui pendekatan yang menyenangkan.