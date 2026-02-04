Belanja Kebutuhan Ramadan di Bursa Sajadah, Berkesempatan Menang Undian Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Bursa Sajadah meluncurkan sejumlah produk dan konsep baru sebagai persiapan menyambut momen Ramadan dan Idulfitri 2026.

Business Development Operation Head Bursa Sajadah, Afrizal Juansyah menjelaskan kehadiran produk baru tersebut difokuskan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat muslim menjelang bulan suci.

"Kami menghadirkan banyak produk baru mulai dari hampers, fashion muslim, hingga kurma,” ujar Afrizal, dikutip Rabu (4/2).

Dalam kategori kurma curah, dipasarkan mulai harga Rp3.000, sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan pelanggan.

Ada pula kurma dalam kemasan premium yang dikemas secara eksklusif, yang cocok digunakan sebagai bingkisan atau hadiah spesial selama momen Ramadan dan perayaan Lebaran.

Guna memanjakan pelanggan, tersedia Promo Spesial Ramadan yang berlangsung selama periode 4 hingga 18 Februari 2026.

Dalam promo ini, konsumen bisa menikmati potongan harga mulai dari 5 persen hingga 50 persen.

Diskon besar-besaran tersebut berlaku untuk semua item yang tersedia di gerai Bursa Sajadah.