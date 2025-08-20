Belanja Pintar Bukan Sekadar Tren, Yuk Gabung ShopeeVIP!

jpnn.com, JAKARTA - Belanja online memiliki daya tarik karena kemudahan dan keragaman produknya.

Seiring berjalannya waktu, belanja online tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi juga mencari pengalaman belanja yang lebih personal dan penuh keuntungan.

Karena itu, pintar berbelanja menjadi kunci agar setiap transaksi bisa jadi lebih hemat dan ShopeeVIP adalah jawabannya!

ShopeeVIP adalah fitur berlangganan dari Shopee yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja lebih praktis dan lebih hemat untuk para pengguna setia. Dengan menjadi anggota ShopeeVIP, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti Gratis Ongkir Instant Tanpa Batas dan Diskon 20% Setiap Hari serta akses gratis ke ChatGPT Plus dari OpenAI.

Keunggulan ShopeeVIP Buat Belanja Makin Hemat & Untung!

Anggota ShopeeVIP dapat menikmati berbagai keuntungan spesial serta pengalaman belanja lebih hemat, mudah, dan istimewa. Lantas, apa saja penawaran menariknya, yuk simak!

Gratis Ongkir Tanpa Batas: Tanpa perlu repot mikirin ongkos kirim setiap kali checkout, kamu bisa belanja lebih bebas dengan voucher Gratis Ongkir yang dapat digunakan di Shopee maupun ShopeeFood. Bikin belanja tetap hemat dan nyaman.

Diskon 20% Setiap Hari: Jadi anggota ShopeeVIP artinya kamu akan dibanjiri beragam penawaran spesial, hingga Diskon 20% Setiap Hari, yang bikin kebutuhan harian sampai wishlist impian jadi lebih terjangkau.

Keuntungan Tambahan Lainnya: Anggota ShopeeVIP di Indonesia bisa menikmati akses gratis selama tiga bulan ke ChatGPT Plus. Dengan layanan premium ini, pengguna dapat merasakan manfaat ChatGPT yang lebih responsif, stabil, serta akses prioritas ke fitur-fitur eksklusif seperti ChatGPT Agent, yang dapat membantu berbagai kebutuhan mulai dari pekerjaan, ide kreatif, hingga aktivitas sehari-hari.