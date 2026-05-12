JPNN.com - Nasional - Humaniora

Belasan Anarko Jadi Tersangka Kericuhan May Day di Bandung, Ketuanya Langsung Ditangkap

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:36 WIB
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Ade Sapari dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (12/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan tujuh orang tersangka tambahan dalam kasus kericuhan aksi May Day di Jalan Cikapayang - Tamansari Kota Bandung.

Sebelumnya, polisi sudah menangkap enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kini totalnya berjumlah 13 orang.

Masing-masing tersangka itu berinisial RN alias Kuplay, FN, FA, HI, RS, CA, RR alias Mpe, I alias Pablo, D alias Dilan, HR, RA, MI, dan S.

"Sebelumnya kami telah mengekspos enam orang tersangka karena itu yang dilakukan pada saat kejadian. Kejadian enam tersangka. Kami hari ini menambah menjadi 13 orang. 13 orang itu bukan berarti asal tangkap, tetapi berdasarkan dua alat bukti," kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Ade Sapari dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (12/4/2026).

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan para pelaku terbukti merusak videotron, pos polisi, hingga traffic light yang berada di Jalan Cikapayang.

Ade menyebut para pelaku ini tergabung dalam kelompok bernama Bandung Selatan Ayaan yang berasal dari kawasan Baleendah dan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Dari 13 pelaku yang telah ditangkap dan jadi tersangka, Ade menyebut, sosok RR alias Mpe menjabat sebagai Ketua Anarko.

Dia memiliki peran yang penting yakni menyuplai uang untuk membuat bom molotov dan mengatur agar rencana membuat kericuhan tidak terdeteksi polisi.

