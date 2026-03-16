Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Belasan Bangunan di Pasar Sehat Soreang Ambruk, Polisi Selidiki Penyebabnya

Senin, 16 Maret 2026 – 17:37 WIB
Petugas mengevakuasi jasad korban tertimbun material bangunan ruko yang ambruk di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (16/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menyelidiki insiden ambruknya plafom belasan bangunan ruko di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (16/3/2026).

Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa terjadi pada pukul 13.30 WIB. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan olah TKP dan memasang police line di sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

"Betul sekali, Satreskrim Polresta Bandung sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban meninggal dunia ya," kata Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono di lokasi kejadian.

Pihaknya mengungkapkan, tim dari jajaran Polda Jawa Barat pun turut turun tangan menangani permasalahan tersebut.

Hal tersebut untuk mengungkap penyebab ambruknya bangunan ruko.

Baca Juga:

"Jadi kami akan memastikan penyelidikan secara saintifik ya. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Aparat saat ini masih fokus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dari tim ahli kontruksi. Sehingga bisa segera diketahui bagaimana kondisi dari bangunan tersebut.

Satreskrim Polresta Bandung menyelidiki penyebab ambruknya belasan plafon bangunan di Pasar Sehat Soreang yang menewaskan satu orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pasar Sehat Soreang  Bandung  Jawa Barat  Soreang 
BERITA PASAR SEHAT SOREANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp