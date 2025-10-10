Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Belasan Driver Gojek Angkatan Pertama Hadir di Praperadilan Nadiem Makarim, Ada 001

Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:16 WIB
Belasan pengemudi Gojek menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/10). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Belasan pengemudi Gojek menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/10).

Pengemudi ojek online Gojek yang berjuluk "driver 001", Mulyono, bersama sebelas rekannya hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Nadiem yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

"Ya (hadir) sebagai teman, karena saya dengan Nadiem itu pada 2010 merintis bareng-bareng. Jadi, saya kasih dukungan sebagai teman, sebagai sahabat," kata Mulyono.

"Karya Nadiem sampai saat ini masih menghidupi jutaan orang yang ada di Indonesia. Kami kasih dukungan moral, bahwa sahabat-sahabatmu di 2010 masih ada," imbuhnya.

Mulyono mengaku terkejut ketika mendengar kabar penetapan Nadiem sebagai tersangka.

Dia menilai sosok pendiri Gojek itu dikenal sederhana dan tidak pernah bergaya hidup mewah.

"Kaget, enggak percaya. Karena kami kenal dari 2010, saya tahu karakternya Nadiem bagaimana. Orangnya sangat sederhana. Dia ke mana-mana pun selalu naik ojek," tuturnya.

Mulyono pun berharap kasus hukum yang menjerat Nadiem segera mendapatkan kejelasan dan penegakan hukum dilakukan secara adil.

