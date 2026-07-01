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JPNN.com - Kriminal

Belasan Influenser Kembalikan Uang Saku Hasil Kerja Sama dengan Hanania Travel ke Polisi

Rabu, 01 Juli 2026 – 16:16 WIB
Belasan Influenser Kembalikan Uang Saku Hasil Kerja Sama dengan Hanania Travel ke Polisi - JPNN.COM
Sejumlah barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan oleh PT Hasanah Tamma Internasional atau Hananiaa Group, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar.

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian menerima sekitar Rp110 juta dari pemengaruh atau influenser yang pernah bekerja sama dengan Hanania Travel setelah usaha tersebut diketahui terlilit masalah hukum. 

Hal demikian disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo kepada awak media, Rabu (1/7).

Mulanya, Andaru mengatakan belasan influenser telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya setelah Hanania Travel terlilit terlilit kasus dugaan penggelapan dana jamaah dengan nilai puluhan miliar rupiah.

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"Influenser total 16 orang yang telah diperiksa," kata dia kepada awak media, Rabu (1/7).

Andaru menyebut beberapa dari 16 influenser mengembalikan uang saku hasil kerja sama dengan Hanania yang ditotal mencapai Rp110 juta.

"Beberapa mengembalikan uang saku yang diterima,” lanjutnya.

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Adapun, beberapa Influenser yang sudah memenuhi panggilan kepolisian ialah Keanu Angelo, Praz Teguh, Paula Verhoeven, pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy, hingga Karin Novilda atau Awkarin.

Andaru menuturkan uang ratusan juta yang dikembalikan telah diamankan oleh penyidik sebagai barang bukti kasus dugaan penggelapan dana jamaah Hanania Travel. 

Polisi menerima Rp110 juta dari influenser yang mengembalikan uang saku hasil kerja sama dengan Hanania Travel.

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TAGS   influenser  Uang saku  hanania travel  umrah 
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