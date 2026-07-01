Belasan Influenser Kembalikan Uang Saku Hasil Kerja Sama dengan Hanania Travel ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian menerima sekitar Rp110 juta dari pemengaruh atau influenser yang pernah bekerja sama dengan Hanania Travel setelah usaha tersebut diketahui terlilit masalah hukum.

Hal demikian disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo kepada awak media, Rabu (1/7).

Mulanya, Andaru mengatakan belasan influenser telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya setelah Hanania Travel terlilit terlilit kasus dugaan penggelapan dana jamaah dengan nilai puluhan miliar rupiah.

"Influenser total 16 orang yang telah diperiksa," kata dia kepada awak media, Rabu (1/7).

Andaru menyebut beberapa dari 16 influenser mengembalikan uang saku hasil kerja sama dengan Hanania yang ditotal mencapai Rp110 juta.

"Beberapa mengembalikan uang saku yang diterima,” lanjutnya.

Adapun, beberapa Influenser yang sudah memenuhi panggilan kepolisian ialah Keanu Angelo, Praz Teguh, Paula Verhoeven, pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy, hingga Karin Novilda atau Awkarin.

Andaru menuturkan uang ratusan juta yang dikembalikan telah diamankan oleh penyidik sebagai barang bukti kasus dugaan penggelapan dana jamaah Hanania Travel.