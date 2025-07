Belasan Perusahaan Raih Penghargaan di Ajang Indonesia HR Excellence 2025

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menggelar ajang tahunan bergengsi The 16th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2025 bertema Accelerating Sustainable Growth through Human-Centered Approaches in the Age of Gen-AI di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada Rabu (16/7).

Dalam era di mana teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI/GenAI) merevolusi cara kerja, dunia human resources (HR) dituntut untuk bertransformasi lebih cepat dan cerdas.

“GenAI bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi akselerator transformasi menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pengelolaan talenta, hingga membentuk pengalaman karyawan yang lebih adaptif dan bernilai,” ujar Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor SWA dalam sambutannya.

Ajang HR Excellence 2025 ini menghadirkan sesi konferensi inspiratif, diskusi panel, serta malam penganugerahan untuk perusahaan-perusahaan dengan strategi HR unggul di Indonesia.

Tahun ini terdapat 35 perusahaan yang mengikuti program Indonesia HR Excellence 2025.

Penjurian ini terdiri dari lima kategori yakni: Employer Branding and Talent Acquisition, Learning & Development and Knowledge Management, HR Digitization & People Analytics, Wellbeing Management, dan Reward Management & Talent Retention Strategy.

Berikut 16 perusahaan pemenang ajang Indonesia HR Excellence 2025: Protelindo Group, Toyota-Astra Motor, Huawei Tech Investment, Bank Mandiri, Allianz Indonesia, Triputra Agro Persada, Alcon.

Kemudian Bina Pertiwi, Dharma Satya Nusantara, Bank SMBC Indonesia, Bank Permata, TechConnect, Elnusa, Amartha Mikro Fintek, AIA Financial, dan Prudential Life Assurance.(chi/jpnn)