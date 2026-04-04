JPNN.com - Otomotif - Mobil

Belasan Ribu Toyota Hilux Bermasalah, Alamak!

Sabtu, 04 April 2026 – 17:33 WIB
Toyota menarik kembali peredaran belasan ribu Hilux. Foto: toyota

jpnn.com - Langkah penarikan kembali (recall) terpaksa dilakukan Toyota terhadap pikap andalannya, Toyota Hilux di Australia.

Hilux yang terdampak ialah model produksi tahun 2025–2026.

Toyota Hilux ditemukan masalah pada potensi gangguan di sistem kemudi yang bisa berdampak pada keselamatan berkendara.

Sebanyak 13.390 unit terdampak dalam program recall tersebut. Toyota menemukan adanya kemungkinan kesalahan pemasangan kabel pada aksesori tambahan berupa bull bar atau nudge bar asli, yang dilengkapi lampu sorot.

Instalasi yang kurang tepat itu diduga mengganggu koneksi ground ke modul Electric Power Steering (EPS).

Akibatnya, sistem kemudi berbasis elektrik tersebut berpotensi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Jika hal itu terjadi, pengemudi akan kehilangan bantuan power steering, terutama saat berkendara dalam kecepatan rendah—seperti saat parkir atau bermanuver di area sempit.

Kondisi itu membuat setir terasa jauh lebih berat dan berisiko meningkatkan potensi kecelakaan.

TAGS   Toyota  Toyota Hilux  Recall Toyota Hilux  recall Toyota 
