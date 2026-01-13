Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Belasan Rumah di Situbondo Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Selasa, 13 Januari 2026 – 21:30 WIB
Warga Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, memperbaiki atap rumahnya yang rusak akibat angin puting beiiung. Selasa (13/1/2026) ANTARA/HO-BPBD Situbondo

jpnn.com - SITUBONDO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim), menyatakan bahwa belasan rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Selasa (13/1) sore.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono mengatakan angin puting beliung itu menerjang permukiman penduduk di Dusun Krajan Pesisir, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jatim.

Puriyono menyampaikan bahwa angin puting beliung menerjang rumah warga bersamaan dengan gerimis dan tidak berlangsung lama. Peristiwa itu tidak menyebabkan adanya korban jiwa.

"Sesuai pengakuan warga terdampak angin puting beliung pada sore hari ini, angin berbentuk pusaran tersebut merusak rumah-rumah warga, dan mayoritas bagian atap rumah," ujarnya di Situbondo, Selasa (13/1) malam. 

Dari hasil asesmen bencana angin puting beliung itu, lanjutnya, sedikitnya adanya 16 unit rumah warga di daerah pesisir tersebut mengalami kerusakan kategori ringan, sedang dan rusak berat.

"Setelah kami melakukan asesmen rumah terdampak angin puting beliung tersebut, 12 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak berat. Mayoritas kerusakan akibat angin puting beliung ini di bagian atap rumah," kata Puriyono.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, karena cuaca ekstrem yang sejak awal Januari 2026 melanda di wilayah Jawa Timur. (antara/jpnn)

Belasan rumah di Situbondo, Jawa Timur, rusak akibat diterjang angin puting beliung.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

