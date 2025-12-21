Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Belasan Rumah Semipermanen di Kapuk Muara Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Minggu, 21 Desember 2025 – 13:17 WIB
Belasan Rumah Semipermanen di Kapuk Muara Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Rupiah - JPNN.COM
Belasan rumah terbakar di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/12/2025). ANTARA/HO-Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda 14 rumah semipermanen di Jalan Kapuk Muara Gang Meong, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (21/12) pagi.

Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan total ada 21 kepala keluarga (KK) dengan 91 jiwa yang terdampak kebakaran.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Gatot di Jakarta, Minggu (21/12).

Dia mengatakan luas objek yang terbakar 600 meter persegi. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 900 juta.

Gatot mengatakan bahwa petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 05.55 WIB dan langsung menuju lokasi melakukan pemadaman. 

Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dengan 55 personel untuk memadamkan api yang menghanguskan belasan unit rumah tinggal tersebut.

Pemadaman api dilakukan 2,5 jam lebih mulai dari pukul 06.01 WIB hingga akhirnya api dapat dipadamkan pada 08.21 WIB 

“Status pemadaman sudah berakhir dan api dipadamkan,” kata Gatot. (antara/jpnn)

Kebakaran melanda 14 rumah semipermanen di Jalan Kapuk Muara Gang Meong, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakut, Minggu. Kerugian ratusan juta.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

