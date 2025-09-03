Belasan Siswa di OKI Diduga Keracunan Makanan dari Program MBG

jpnn.com, OKI - Belasan siswa-siswi di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, dilarikan ke Puskesmas lantaran mengalami sakit perut dan muntah-muntah seusai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (2/9/2025) kemarin.

Camat Pedamaran Yusnursal menerangkan bahwa yang menyajikan MBG tersebut, yakni SPPG M Kiki di Desa Menang Raya.

"Sampai saat ini ada 18 pelajar yang dibawa ke Puskesmas Pedamaran. Adapun mereka berasal dari SDN 1, SDN 5, dan SMPN 1 Pedamaran," terang Yusnursal, Rabu (3/9/2025).

Menurut dia, berdasarkan keterangan yang diterima, sejak sore sudah ada pelajar yang mengalami gejala-gejala tersebut. Puncaknya setelah Magrib banyak korban yang mulai berdatangan.

"Tidak menutup kemungkinan masih bakal ada korban yang datang, tetapi kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi," ungkap Yusnursal.

Kata Yusnursal saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari Laboratorium Puskesmas untuk memastikan penyebabnya, apakah karena keracunan makanan atau tidak.

"Dari pihak dapur, sudah mengambil langkah-langkah membagikan susu encer dan perhatian kepada para korban," katanya.

Yusnursal menegaskan jika terjadi kecurangan, mereka akan berkoordinasi dengan pihak Polsek Pedamaran terkait langkah-langkah apa yang harus diambil.