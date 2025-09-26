Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Belasan Siswa SDN 05 Sidomekar Jember Diduga Keracunan Makanan MBG, 5 Dilarikan ke Puskesmas

Jumat, 26 September 2025 – 21:28 WIB
Sejumlah siswa diduga keracunan usai menyantap basi MBG di SDN 05 Sidomekar, Jember, Jumat (26/9/2025). ANTARA/HO-Polsek Semboro

jpnn.com, JEMBER - Sebanyak 16 siswa SDN 05 Sidomekar, Kabupaten Jember, Jawa Timur diduga keracunan makanan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (26/9/2025).

"Kami mendapat laporan dari masyarakat, belasan siswa diduga keracunan makanan seusai kegiatan MBG di SDN 05 Sidomekar di Kecamatan Semboro," kata Kapolsek Semboro Iptu Andrias Suryo Rubeda dalam keterangan di Jember.

Berdasarkan kronologi, yakni pukul 08.30 WIB, mobil yang mengantarkan MBG tiba di SDN 05 Desa Sidomekar dan pukul 10.00 WIB siswa menyantap makanan MBG.

Namun, tiba-tiba siswa kelas 2, 5, dan 6 ada yang merasakan mual-mual serta tidak enak pada perut pada pukul 10.10 WIB.

"Pukul 10.20 WIB, bapak dan ibu guru membawa lima siswa yang keracunan tersebut ke Puskesmas Semboro untuk memeriksa kesehatan siswa yang mual-mual biasa tetap tinggal di sekolah," katanya.

Pada pukul 12.50 WIB, para guru dan orang tua siswa membawa pulang siswa dari Puskesmas Semboro ke rumah masing-masing.

"Muspika Kecamatan Semboro dan tim dari Puskesmas Semboro mendatangi Dapur MBG di Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro untuk meminta klarifikasi ke kepala MBG," katanya.

Tim Puskesmas Semboro melaksanakan pengecekan dan penelitian terhadap sampel makanan yang didistribusikan saat itu dengan menu roti tawar, perkedel tempe, selada dan mentimun, keju, saos tomat, dan susu UHT.

TAGS   Keracunan Makanan  keracunan makanan MBG  siswa keracunan makanan MBG  Jember  Jawa Timur 
