JPNN.com - Daerah - Sumsel

Belasan Siswa SDN 178 Palembang Diduga Keracunan Makanan MBG

Kamis, 25 September 2025 – 16:13 WIB
Belasan Siswa SDN 178 Palembang Diduga Keracunan Makanan MBG
Siswa-siswi SDN 178 Palembang mengalami gejala mual dan lemas seusai santap MBG. Foto: tangkapan layar medsos.

jpnn.com, PALEMBANG - Belasan siswa SDN 178 Palembang, Kecamatan Kalidoni Palembang mengalami gejala mual dan lemas seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (25/9/2025). 

Kasus keracunan ini tersebar melalui pesan berantai di aplikasi percakapan, yang disertai sejumlah video berdurasi lebih dari dua menit. 

Dalam rekaman tersebut, tampak beberapa siswa menggunakan selang oksigen karena mengalami kesulitan bernapas, sementara lainnya tampak muntah dan terlihat lemas hingga harus digendong.

Camat Kalidoni M Rama Cahya Putra mengatakan bahwa saat ini belasan siswa yang diduga keracunan tersebut sudah dibawa ke puskesmas. 

“Memang ada siswa dari kelas 4A dan 4B yang dibawa ke puskesmas karena mengeluh mual. Totalnya ada 15 orang. Lima orang sudah pulang, sisanya dirujuk ke Rumah Sakit Pusri,” kata Rama.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa tersebut.

“Masih kami telusuri. Bisa saja karena konsumsi jajanan dari luar, tidak melulu karena menu MBG, perlu pemeriksaan lebih lanjut,” terang Rama. (mcr35/jpnn)



Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Cuci Hati

