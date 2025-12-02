Close Banner Apps JPNN.com
Belasan Tahun Menikah dengan Gary Iskak, Istri Ungkap Kenangan Manis

Selasa, 02 Desember 2025 – 17:17 WIB
Belasan Tahun Menikah dengan Gary Iskak, Istri Ungkap Kenangan Manis
Gary Iskak bersama istrinya Richa Novisha. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan kenangan manis bersama sang suami selama belasan tahun pernikahan.

Tidak bisa memilih salah satu, dia mengaku ada banyak kenangan manisnya bersama mendiang suaminya itu.

"Semuanya dong. Banyak. Enggak ada yang 'paling'. Banyak ya, 17 tahun ya, semuanya ada up and down," kata Richa Novisha di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (1/12).

Menurutnya, Gary Iskak merupakan sosok suami yang penyayang keluarga, terutama terhadap anak-anaknya.

Richa menyebut, mendiang suaminya itu selalu menomorsatukan keluarganya.

"Almarhum itu family man ya, yang pasti. Nomor satu kan keluarga. Penyayang, manis, kelihatannya kan kayak hot (garang) begitu, galak, (padahal) penyayang banget, apalagi sama anak-anaknya, sama keluarga itu nomor satu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Richa mengakui dirinya sudah merasakan rindu terhadap sang suami.

Dia lantas mengungkapkan hal yang paling dirindukannya dari sosok mendiang Gary Iskak.nSalah satunya adalah sikap mendiang Gary yang gemar bercanda.

Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan kenangan manis bersama sang suami selama belasan tahun pernikahan.

