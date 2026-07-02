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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Belgia Bikin Piala Dunia 2026 Cetak Rekor yang Belum Pernah Terjadi

Kamis, 02 Juli 2026 – 10:06 WIB
Belgia Bikin Piala Dunia 2026 Cetak Rekor yang Belum Pernah Terjadi - JPNN.COM
Winger Belgia Youri Tielemans melakukan selebrasi seusai membobol gawang Senegal. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

jpnn.com - Belgia berhasil melewati hadangan Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Namun, di balik hasil tersebut, lahir sebuah rekor baru yang belum pernah tercipta dalam ajang empat tahunan itu.

Pada pertandingan itu, Senegal sempat berada di atas angin setelah unggul dua gol melalui Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismaila Sarr (52').

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Namun, Sadio Mane dan kolega gagal mempertahankan keunggulan. Belgia memperkecil ketertinggalan lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-86, sebelum Youri Tielemans menyamakan kedudukan tiga menit berselang.

Penderitaan Senegal tak berhenti sampai di situ. Saat laga memasuki perpanjangan waktu, Seten Merah -julukan Belgia- berhasil mencetak satu gol tambahan dari penalti Tielemans (120+5').

Gol tersebut memastikan Belgia menang 3-2 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

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Lebih dari itu, kemenangan juga menjadi penanda lahirnya rekor baru di ajang empat tahunan tersebut.

Ini merupakan comeback ke-11 sepanjang Piala Dunia 2026, sekaligus melewati rekor yang pernah tercipta pada edisi 2018 di Rusia.

Belgia berhasil melewati hadangan Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ada rekor yang baru pertama kali terjadi

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TAGS   Belgia  Piala Dunia 2026  Senegal  Piala Dunia  32 Besar Piala Dunia 2026 
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