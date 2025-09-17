Belgia Mendukung Semua Sanksi Uni Eropa Terhadap Israel

Rabu, 17 September 2025 – 11:00 WIB

jpnn.com - BRUSSELS - Belgia menyatakan siap mendukung semua sanksi dari Uni Eropa untuk Israel.

Perdana Menteri Belgia Bart De Wever pada Selasa (17/9), mengatakan negaranya akan mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Israel menyusul konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Dia menyebut langkah-langkah tersebut sebagai cara yang diperlukan untuk menekan Tel Aviv.

Berbicara di parlemen menjelang kunjungannya ke Majelis Umum PBB, De Wever membela kesepakatan terbaru pemerintah tentang Palestina, menyebutnya sebagai "kompromi terbaik yang memungkinkan."

"Kami memutuskan untuk menekan Israel. Jadi, kami akan mendukung setiap sanksi yang dapat diusulkan Uni Eropa, setiap sanksi, tanpa diskusi. Kami bahkan telah mengadopsi sanksi di tingkat federal," katanya seperti dikutip oleh media lokal.

Wever juga menekankan pengaruh Belgia yang terbatas pada kancah geopolitik yang lebih luas

"Mengatakan bahwa Belgia adalah kekuatan besar yang benar-benar dapat memengaruhi kancah geopolitik atau menyelesaikan masalah di Timur Tengah adalah kebohongan," katanya.

De Wever menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara.